L’allerta prosegue, prima parte della giornata con precipitazioni anche intense

Con l’allerta meteo arancione in vigore fino alle 15, sarà una giornata caratterizzata da cielo molto nuvoloso con piogge a tratti. In mattinata avremo precipitazioni anche intense, seguite da ulteriori rovesci di moderata intensità nel corso del pomeriggio. Dalla serata tendenza a parziali schiarite, pur con la possibilità di qualche acquazzone residuo. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Le temperature saranno comprese tra 21 e 25 gradi. Previsioni a cura di meteospezia.com

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