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L’allerta prosegue, prima parte della giornata con precipitazioni anche intense

L’allerta prosegue, prima parte della giornata con precipitazioni anche intense

Nuvole sulla città, pioggia, allerta meteo

Con l’allerta meteo arancione in vigore fino alle 15, sarà una giornata caratterizzata da cielo molto nuvoloso con piogge a tratti. In mattinata avremo precipitazioni anche intense, seguite da ulteriori rovesci di moderata intensità nel corso del pomeriggio. Dalla serata tendenza a parziali schiarite, pur con la possibilità di qualche acquazzone residuo. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Le temperature saranno comprese tra 21 e 25 gradi. Previsioni a cura di meteospezia.com

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