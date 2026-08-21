Maltempo: a Borghetto chiude l’Aurelia. Più di venti interventi in provincia per i Vigili del fuoco

La pioggia battente è stata una presenza costante, in provincia della Spezia, dalle ore notturne. Alle 12 si contavano più di 25 interventi per i Vigili del fuoco, impegnati con tutti i comandi dalla centrale, alla Val di Vara e alla Val di Magra e con la squadra fluviale. Ripercussioni anche sulla viabilità: il tratto di Aurelia a Borghetto Vara è stato chiuso per la caduta di alberi sulla carreggiata.

In particolare una nota di Anas precisa: “A causa delle avverse condizioni meteorologiche e della caduta di alberi sulla carreggiata, sono temporaneamente chiusi al traffico due tratti della strada statale 1 “Via Aurelia”, nel territorio della provincia di Genova e della provincia della Spezia”.

A Casarza Ligure, la strada è chiusa in entrambe le direzioni al km 466,500, a causa di un albero che si è abbattuto sulla carreggiata.

Per quanto riguarda la Val di Vara: “Un’ulteriore chiusura si registra al km 441, nel territorio di Borghetto Vara, dove la presenza di alberi caduti sulla sede stradale ha reso necessaria l’interruzione temporanea della circolazione. Il personale Anas è presente sul posto e sta operando per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza e la successiva riapertura dei tratti interessati”.

Focalizzandosi sulla provincia spezzina sono stati eseguiti una serie di interventi per allagamenti e crolli piante in via Veneto, in piazzale Ferro. Nel quartiere del Limone i Vigili del fuoco sono intervenuti per un ponteggio pericolante a ridosso di un’abitazione. Nella maggior parte dei casi i pompieri sono entrati in azione principalmente per i crolli di piante di diverse dimensioni.

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