Maltempo, albero cade sulla Aurelia a Casarza Ligure: strada chiusa in entrambe le direzioni

Genova, A causa delle avverse condizioni meteorologiche e della caduta di alberi sulla carreggiata, sono temporaneamente chiusi al traffico due tratti della strada statale 1 “Via Aurelia”, nel territorio della provincia di Genova e della provincia della Spezia.

A comunicarlo Anas con una nota stampa: el territorio comunale di Casarza Ligure, la strada è chiusa in entrambe le direzioni al km 466,500, a causa di un albero che si è abbattuto sulla carreggiata. Un’ulteriore chiusura si registra al km 441,000, nel territorio di Borghetto Vara, dove la presenza di alberi caduti sulla sede stradale ha reso necessaria l’interruzione temporanea della circolazione.

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