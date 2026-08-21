Meteo, sulla Liguria temporali intensi e vento forte: temperature in calo

Liguria. A seguito della prima perturbazione che ha determinato nubifragi sul settore centro-orientale della nostra regione, sopraggiungerà di gran carriera un secondo sistema frontale che investirà la Liguria nella giornata di venerdì 21 agosto. Miglioramento tra sabato e domenica.
Secondo il Centro Limet, oggi venerdì 21 agosto dopo una temporanea tregua del maltempo durante la notte, a parte rovesci sul settore centro-orientale interno, ripresa dei fenomeni a partire dalla prima mattinata, stante la risalita di una forte linea temporalesca dal golfo verso il settore centro-orientale della regione. Possibili violente raffiche di vento lineari al passaggio dei groppi temporaleschi. A ponente fenomeni meno intensi. Nel pomeriggio schiarite a ponente, rovesci e temporali più sporadici sul centro e sul levante specie nelle aree interne, in attenuazione nell’arco della successiva notte.