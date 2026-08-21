Vado, inizia una Serie C dal sapore di Serie A: la “guida al campionato”

Vado, inizia il campionato di Serie C. Questa sera alle 21 sfida al Sivori di Sestri Levante l’Atalanta Under23 (Diretta su Sky Sport, webcronaca su IVG). Il club del presidente Tarabotto proverà a centrare la salvezza in un campionato che può essere considerato la Serie A dei rossoblù, ma che con il massimo campionato ha tanti legami. Ci sono quattro squadre nel recente passato hanno giocato ai massimi livelli, tifoserie caldissime, allenatori che hanno allenato ai vertici. Ex giocatori della Serie A da “operazione nostalgia”. Ci sarà Ronaldinho, si potrebbe veder spuntare De Rossi.

Eppure, con un po’ di amarezza, è inevitabile constatare come l’exploit del Vado vada a evidenziare la falla sportiva della nostra provincia, priva di uno stadio adatto a questo livello. Senza ricercare colpe o colpevoli in questa sede, dopo l’Albisola, anche il Vado è stato costretto a migrare a 100 kilometri di distanza. La situazione del Bacigalupo è nota mentre sul Chittolina c’è un progetto in potenza ma se ne parlerà l’anno prossimo (qui le parole del presidente). Sarebbe stata una bella vetrina per Vado e per Savona, con tante tifoserie che si sarebbero spostate in trasferta e con tanti appassionati locali che si sarebbero avvicinati alla realtà rossoblù. E chissà, magari sarebbe nata finalmente un tifoseria vadese. Ma così è, che ci paia o no, e quindi andiamo a conoscere meglio questo campionato, la rosa del Vado e le tappe della squadra di mister Matteo Pastorino.

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