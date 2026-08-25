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Bogliasco: apericena della Federazione Biologi al “Just Peruzzi”

Bogliasco: apericena della Federazione Biologi al “Just Peruzzi”

Generico agosto 2026

Dagli organizzatori

Il 18 settembre 2026, dalle ore 19, la Fnob (Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi) organizza l’incontro “Apericena in musica: essere Biologi in Liguria… tra passato, presente e futuro”. L’appuntamento è al Just Peruzzi di Bogliasco (Genova). La serata e l’apericena saranno offerti dalla Fnob. I biologi del territorio sono invitati a partecipare. Al link sottostante è presente il programma della serata e il link per i Biologi che volessero iscriversi per partecipare all’incontro. https://www.fnob.it/2026/08/11/apericena-in-musica-essere-biologi-in-liguria-tra-passato-presente-e-futuro-incontro-con-i-biologi-il-18-settembre-2026/

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