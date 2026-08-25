Bogliasco: apericena della Federazione Biologi al “Just Peruzzi”

Dagli organizzatori

Il 18 settembre 2026, dalle ore 19, la Fnob (Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi) organizza l’incontro “Apericena in musica: essere Biologi in Liguria… tra passato, presente e futuro”. L’appuntamento è al Just Peruzzi di Bogliasco (Genova). La serata e l’apericena saranno offerti dalla Fnob. I biologi del territorio sono invitati a partecipare. Al link sottostante è presente il programma della serata e il link per i Biologi che volessero iscriversi per partecipare all’incontro. https://www.fnob.it/2026/08/11/apericena-in-musica-essere-biologi-in-liguria-tra-passato-presente-e-futuro-incontro-con-i-biologi-il-18-settembre-2026/

» leggi tutto su www.levantenews.it