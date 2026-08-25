Carburanti: in provincia il gasolio self arriva a 2,279 euro, la benzina a 2,139. E mercoledì scade il taglio delle accise

I prezzi dei carburanti continuano a salire e anche alla Spezia e in provincia le differenze tra un distributore e l’altro possono essere molto consistenti. A pesare sul quadro nazionale c’è anche la scadenza, prevista per domani, mercoledì 26 agosto, dell’ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio, per il quale si attende quindi una nuova decisa impennata. Il tutto mentre il controesodo dalle vacanze continua a mettere sotto pressione i bilanci di chi deve utilizzare l’auto.

Limitatamente a oggi, guardando esclusivamente ai prezzi del self service, il gasolio alla Spezia e provincia oscilla da un minimo di 2,056 euro al litro a un massimo di 2,279 euro, con una differenza di 22,3 centesimi al litro. Ogni 5 litri, in pratica, si risparmia o si perde un euro.

Il prezzo più alto è quello di Magra Est, in autostrada, dove il gasolio self arriva a 2,279 euro al litro. Seguono l’area di servizio di Melara, con 2,206 euro, e il distributore Ala in Val Graveglia, con 2,199 euro. I tre impianti più cari sono quindi accomunati dalla posizione autostradale o dalla vicinanza alla viabilità autostradale, con l’eccezione di Riccò del Golfo, che rappresenta il caso dell’entroterra.

Sul fronte opposto, il gasolio self meno caro si trova al distributo Esso di viale Italia, angolo via Campanella, con 2,056 euro al litro. Seguono Coil, in viale Italia nei pressi della Maggiolina, a 2,075 euro, e la stazione di servizio Q8 di viale Italia angolo via Dalmazia, a 2,079 euro.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com