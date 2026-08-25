Casarza: è morto Germano Perego, il pediatra che considerava il lavoro una missioneconsiderava correva dai malati ad ogni oransiderava

Raramente un decesso suscitata tanto cordoglio collettivo. La morte del pediatra Germano “Germanin” Perego, 90 anni, ha commosso Casarza, Sestri Levante e l’intera Val Petronio. La sua non era una professione, era una missione che aveva proseguito fino al 2019. Era apprezzato per la sua disponibilità; quando lo chiamavano correva in casa del bambino: sarebbe stato inconcepibile per lui dire “portatemelo domani in studio”. Nel 1993 gli era stato assegnato l’Esculapio d’Oro e il Comune di Sestri nel 2016 gli aveva consegnato una targa. Era anche stato eletto in Consiglio comunale con oltre 600 preferenze e ed era stato nominato presidente del Consiglio.

Tra le centinia di messaggi che gli dicono addio sui social ne pubblichiamo uno, di Elisabetta Gorlero, che esprime appieno i sentimenti di quanti lo conobbero. “Oggi se n’è andato il nostro “dott. Perego”. E oggi, tra le lacrime e i ricordi, sento di avere una sola parola da dirti: grazie.

Grazie per tutti i tuoi consigli, per la tua presenza, per tutte quelle visite a orari improponibili, quando per te non esistevano né giorno né notte se c’era un bambino che aveva bisogno di te.

Grazie perché i miei figli erano felici di venire da te. Per loro eri semplicemente il loro “dott. Peghero”, una figura che li ha accompagnati fin da piccoli, che li ha visti crescere, diventare ragazzi e poi uomini. E forse è proprio questo il regalo più grande che ci hai lasciato: il ricordo di un medico di cui ci si poteva fidare, di cui i bambini non avevano paura e che riusciva a farli sentire al sicuro”

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