Costantino Eretta alla guida del Capitolo Mediterraneo del Lymphatic Education & Research Network

Il dottor Costantino Eretta è stato nominato presidente del Capitolo Mediterraneo del Lymphatic Education & Research Network (LE&RN), organizzazione impegnata nel campo della ricerca, dell’educazione e della sensibilizzazione sulle patologie del sistema linfatico. Un incarico che il medico chirurgo accoglie come un importante riconoscimento professionale ma, soprattutto, come una nuova responsabilità nei confronti dei pazienti e della comunità scientifica. “Sono molto felice e onorato di annunciare la mia nomina a Presidente del Capitolo Mediterraneo del Lymphatic Education & Research Network” ha spiegato l’ex vicesindaco di Sarzana ringraziando LE&RN per la fiducia e per le parole di stima che hanno accompagnato la nomina. L’incarico rappresenta anche un nuovo passaggio di un percorso professionale maturato in decenni dedicati alla chirurgia e allo studio delle patologie del sistema linfatico. Un’esperienza durante la quale, sottolinea Eretta, i progressi della ricerca e delle tecniche terapeutiche hanno modificato profondamente le possibilità di intervento e cura.

“Continuo a credere che ricerca, innovazione e formazione debbano procedere insieme a un altro elemento fondamentale della medicina: il rapporto tra medico e paziente”. Un principio che, secondo Eretta, deve rimanere centrale anche di fronte alla continua evoluzione della medicina: “Ascolto, fiducia e accompagnamento nel percorso di cura restano centrali quanto la competenza e l’evoluzione delle tecniche terapeutiche”. Il nuovo Capitolo Mediterraneo di LE&RN avrà fra i suoi principali obiettivi quello di rafforzare la collaborazione tra gli specialisti, diffondere una maggiore conoscenza delle patologie linfatiche e favorire una formazione sempre più multidisciplinare. Un lavoro che punta anche a creare nuove opportunità di confronto e condivisione delle conoscenze, con l’obiettivo finale di migliorare le prospettive di cura per i pazienti. “Affronto questo nuovo percorso con entusiasmo, esperienza e un forte senso di responsabilità – conclude Eretta –. C’è ancora molto da fare, e sono felice di poter dare il mio contributo”.

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