Da Pegli a Sampierdarena, raffica di controlli della polizia nel ponente

Genova. Prosegue l’attività di controllo del territorio nel ponente genovese da parte della polizia.

Nel pomeriggio di lunedì il servizio, coordinato dal commissariato Sestri con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, si è concentrato nella zona compresa tra via Travi, via Bancheri, via Sestri e via Merano, oggetto di esposti per la commissione di reati predatori. Le pattuglie hanno anche effettuato un controllo in via Cibrario, alla Marina di Sestri e in via Cerruti, zone segnalate per la presenza di persone solite bivaccare consumando sostanze alcoliche. Gli agenti hanno pattugliato anche le spiagge di Multedo e Pegli, oggetto di numerosi esposti e segnalazioni di residenti ed esercenti.

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