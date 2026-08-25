È morta Matilde Franzoni, memoria storica di Ceparana

Si è spenta all’età di 92 anni, dopo una lunga malattia, Matilde Franzoni, figura profondamente legata alla comunità di Ceparana e alla storia della bassa Val di Vara.

Originaria del Bresciano, Matilde aveva scelto Ceparana come casa alla fine degli anni Sessanta, dopo il matrimonio con l’amato consorte Luciano. Donna d’altri tempi, aveva dedicato gran parte della sua vita alla famiglia e all’impegno sociale nel Comune di Bolano, collaborando con diverse associazioni di volontariato e, in particolare, con la parrocchia della Santissima Annunziata.

Per chi l’ha conosciuta, Matilde rappresentava una vera memoria storica della frazione. Una conoscenza del territorio e delle sue tradizioni che custodiva anche attraverso la cucina, conservando e tramandando le antiche ricette locali apprese dalla suocera.

La sua scomparsa ha colpito profondamente il figlio Andrea Campi, ex dirigente di Termomeccanica, già consigliere comunale di Forza Italia e oggi Ceo e presidente di importanti società lombarde.

La cerimonia funebre si svolgerà in forma strettamente privata.

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