Ecco il terzino destro che mancava: Oyono è dello Spezia in prestito con obbligo in caso di B

Guido Angelozzi consegna a Marco Turati quel terzino destro che mancava. Jeremy Oyono è un nuovo giocatore dello Spezia, arrivato dal Frosinone con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B del club di via Melara. L’accordo tra le due squadre era già stato trovato nella mattinata di domenica ma è solo oggi che il terzino gabonese ha sciolto le sue riserve, accettando la proposta del direttore che lo aveva portato in Italia dalla Serie D, in prova dal Boulougne. Trentasette presenze con il Frosinone per il difensore nativo di Lille, protagonista soprattutto nel primo anno in Italia con i ciociari. Tredici le presenze nella passata stagione, dove Oyono è stato convocato per la Coppa d’Africa, esordendo nella sconfitta per 3-2 del suo Gabon contro la Costa d’Avorio.

Arriva allo Spezia disputando per la prima volta in carriera la Serie C e lasciando il gemello Anthony, rimasto in Serie A con i ciociari e in campo contro la Juventus nella prima di campionato. Sarà il terzino destro che manca alla squadra di Turati dopo la cessione all’Entella di Luca Vignali, permettendo così a Damiano Cancellieri di tornare nel ruolo naturale di terzino sinistro, dopo aver comunque ben figurato anche sulla corsia parallela. Impegnato nel ritiro del Frosinone, Oyono ha disputato le amichevoli della squadra di Alvini quest’estate seppur da fuori dal progetto ma arriva allo Spezia in discrete condizioni fisiche, tanto da poter essere un serio candidato alla titolarità per la partita di sabato contro il Campobasso. Per Angelozzi un reparto completato, ora tutto sugli esterni offensivi e la ciliegina per la punta, in attesa delle uscite.

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