Ex Ilva, Urso: “In gara un quarto grande operatore europeo, dobbiamo evitare la bomba sociale”

Genova. C’è anche un “quarto grande operatore europeo“ in gara per acquistare l’ex Ilva oltre a Flacks, Jindal e alla cordata italiana. Ad annunciarlo è il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini.

Quella dell’Ilva è “una sfida che dobbiamo affrontare insieme per evitare che una decisione legittima della Corte d’Appello di Milano possa diventare una bomba sociale e produttiva per il territorio – ha aggiunto Urso -. Serve il coinvolgimento di tutte le istituzioni” e “a settembre, tra pochi giorni, sarà convocato il tavolo sull’Ilva. Lavoreremo tutti insieme portando ciascuno il proprio contributo”.

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