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Festival della musica bandistica, la Filarmonica Sestrese partecipa alla kermesse internazionale

Festival della musica bandistica, la Filarmonica Sestrese partecipa alla kermesse internazionale

Filarmonica Sestrese

Genova. Su proposta dell’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, la Giunta ha approvato l’erogazione di un contributo economico a sostegno della partecipazione della Filarmonica Sestrese C. Corradi – S. Ghio al prestigioso 18° Festival Internazionale della Musica Bandistica Giovanile d’Europa (Internationales Blasmusikfestival der Jugend Europas) previsto a Bad Orb dall’11 al 13 settembre. Si tratta di un appuntamento biennale di altissimo profilo, che dal 1989 riunisce i migliori giovani talenti del continente.
Fondata il 27 maggio 1845 a Sestri Ponente, la Filarmonica Sestrese rappresenta una delle realtà musicali e sociali più antiche e longeve del territorio genovese. Con una scuola di musica che oggi conta oltre 200 allievi e un’orchestra giovanile di circa 70 elementi, la Filarmonica continua a svolgere una fondamentale funzione educativa, aggregativa e di promozione culturale.

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