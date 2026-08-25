Festival della musica bandistica, la Filarmonica Sestrese partecipa alla kermesse internazionale

Genova. Su proposta dell’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, la Giunta ha approvato l’erogazione di un contributo economico a sostegno della partecipazione della Filarmonica Sestrese C. Corradi – S. Ghio al prestigioso 18° Festival Internazionale della Musica Bandistica Giovanile d’Europa (Internationales Blasmusikfestival der Jugend Europas) previsto a Bad Orb dall’11 al 13 settembre. Si tratta di un appuntamento biennale di altissimo profilo, che dal 1989 riunisce i migliori giovani talenti del continente.

Fondata il 27 maggio 1845 a Sestri Ponente, la Filarmonica Sestrese rappresenta una delle realtà musicali e sociali più antiche e longeve del territorio genovese. Con una scuola di musica che oggi conta oltre 200 allievi e un’orchestra giovanile di circa 70 elementi, la Filarmonica continua a svolgere una fondamentale funzione educativa, aggregativa e di promozione culturale.

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