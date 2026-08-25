Ginnastica ritmica: ottimo esordio internazionale per la giovanissima arcolana Gemma Maggiani

Grande soddisfazione per la ginnastica ritmica arcolana e per la Dreaming Gymnastics SSD alla 9ª edizione del Torneo Internazionale di Ginnastica Ritmica per Club – Rome Cup RG 2026 Summer Edition, disputata dal 28 al 31 luglio al PalaPellicone di Ostia, Roma. Tra le protagoniste della competizione anche la giovanissima atleta arcolana Gemma Maggiani, appena 9 anni, che al suo esordio in una manifestazione internazionale ha conquistato risultati di assoluto rilievo nella categoria Allieve 2, confrontandosi con un’agguerrita rappresentanza di ginnaste provenienti da club italiani e stranieri.

Gemma ha centrato una splendida medaglia di bronzo nella classifica All Around, conquistando il 3° posto su ben 29 ginnaste in gara. Un risultato accompagnato da due ottimi piazzamenti nelle singole specialità: 4ª al corpo libero e 5ª al cerchio. A impreziosire ulteriormente la sua partecipazione è arrivato anche il premio speciale “Miss Flexibility”, riconoscimento che premia le sue qualità tecniche e la sua notevole flessibilità.

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