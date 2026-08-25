Impiegati, idraulici e operai: tutte le proposte di lavoro della settimana

Addetti alle pulizie, impiegati di uffici tecnici e amministrativi, idraulici, operai. Sono solo alcune proposte pubblicate dai Centri per l’impiego della Spezia e Sarzana questa settimana. In totale sono 108 i posti di lavoro disponibili e che spaziano in tutti i settori economici del territorio. Sono sempre molto ricercati lavoratori nel commercio, nella logistica, nella nautica, nel settore navale e nei trasporti. Le assunzioni possono essere a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, per i meno esperti sono disponibili anche apprendistati. Gli annunci di lavoro sono disponibili qui in formato pdf scaricabile e sul sito regionale Formazione lavoro.

Qualche consiglio per un buon curriculum. Prima di effettuare una candidatura, leggere bene i requisiti richiesti nell’annuncio e verificare di possedere tutti i requisiti richiesti. Aggiornare sempre il proprio curriculum vitae con le ultime esperienze lavorative, gli eventuali corsi di formazione seguiti e le competenze acquisite in linea col profilo per cui ci si candida. Un modello utile per compilare un buon cv è il formato Europass: un modello standard introdotto dalla Commissione Europea, che permette una lettura rapida e chiara delle competenze dei candidati, dando la possibilità di analizzare con facilità il profilo professionale. A questo link è possibile consultare la piattaforma e la guida gratuita per scrivere il proprio cv Europass

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