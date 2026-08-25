La nuova chance di Kalaj: “Il lungo stop è passato, ora voglio ripagare la fiducia di Angelozzi”

Il lungo stop è alle spalle, davanti c’è una nuova occasione. Sergio Kalaj è pronto a ripartire dallo Spezia. Il difensore italo-albanese, arrivato a titolo definitivo dal Frosinone, ha firmato un contratto annuale con opzione per ulteriori due stagioni e ritrova in bianconero Guido Angelozzi, il direttore che più di altri ha creduto nelle sue qualità e che lo ha accompagnato nei momenti più delicati della sua carriera. E con cui ora comincia un’avventura molto importante allo Spezia: “Mi sono trovato benissimo da quando sono arrivato. L’ambiente è incredibile, in città si respira una passione splendida e non vedo l’ora di iniziare a giocare e dare una mano alla squadra facendo belle cose per questa società”, racconta nel giorno di presentazione.

Un entusiasmo che si accompagna alla consapevolezza del significato che questa stagione può avere. “Spezia è un momento importantissimo per la mia carriera. Vengo da un lungo stop, c’è tantissima voglia di tornare in campo e ad avere quelle emozioni che solo il calcio mi sa dare. Non vedo l’ora di provarle insieme ai miei compagni di squadra”. Kalaj è cresciuto nei settori giovanili di Roma e Lazio, prima di affacciarsi al calcio dei grandi. Un cammino fatto di crescita graduale e di ostacoli, compreso il lungo periodo lontano dai campi che oggi considera definitivamente superato: “Roma e Lazio sono settori giovanili importantissimi, lì sono cresciuto molto ma tante cose le ho imparate nel calcio dei grandi. Sono cresciuto step by step fino al lungo stop che adesso per fortuna è passato. Devo solo pensare allo Spezia e a questa stagione. Sono un difensore molto fisico che ama il duello, sono molto aggressivo. Mi piace molto dare sicurezza al reparto e ai miei compagni quando sono in campo. Mi ispiro a Sergio Ramos, sono cresciuto con il suo idolo, ma negli ultimi anni mi rivedo un po’ di più con Van Dijk per caratteristiche”.

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