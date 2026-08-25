Lavagna: in piazza Marconi spazio alla comicità con Alessandro Bianchi

Questa sera, martedì 25 agosto, Piazza Marconi a Lavagna è pronta a trasformarsi in un palcoscenico per una serata all’insegna della comicità. Alle 21.30 infatti andrà in scena lo spettacolo di Alessandro Bianchi “Faccia di cane ed altre bestie”, appuntamento inserito nella 31esima edizione del Palco sul Mare Festival. L’attore e comico, conosciuto per la sua esperienza con i Cavalli Marci e come componente dei Pirati dei Caruggi, porterà sul palco i personaggi che hanno segnato i suoi circa trent’anni di carriera tra televisione, teatro, radio e cinema. Lo spettacolo alterna personaggi surreali, imitazioni, satira e osservazioni sulla vita quotidiana, in un susseguirsi di situazioni. A presentare l’appuntamento saranno Max Garbarino e Arturo Di Tullio e l’appuntamento è a ingresso libero e gratuito.

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