Lavoro oltreconfine, la Liguria accelera: tre nuovi Mare Center

Il progetto europeo VIA.MA.R.E. entra nella fase operativa con l’obiettivo di rendere più integrato il mercato del lavoro tra Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica e Regione Sud della Francia. L’iniziativa, finanziata dal programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, punta a rafforzare la rete dei servizi per l’impiego e a favorire la mobilità di lavoratori e imprese oltre confine.

In Liguria il progetto prevede la nascita di tre Mare Center, spazi dedicati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, all’orientamento e al supporto per chi guarda alle opportunità professionali nei territori dell’area transfrontaliera. Il primo è stato aperto alla Spezia lo scorso marzo, in collaborazione con il Comune. Nei prossimi mesi seguiranno quelli di Ventimiglia, all’interno del rinnovato Centro per l’Impiego, e di Genova, con un focus particolare sulla blue economy. “VIA.MA.R.E. rappresenta un’opportunità preziosa per consolidare la cooperazione transfrontaliera e produrre ricadute concrete sui territori”, sottolinea la vicepresidente della Regione Liguria con delega alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro, ricordando il collegamento con il precedente progetto MA.RE.

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