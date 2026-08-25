Miss Blu Mare, sul podio brillano due pietresi: “Due serate di successo tra moda, danza e spettacolo”

“Si è concluso con un bilancio ampiamente positivo il doppio evento “Sogni in passerella”, le due grandi serate organizzate in piazza San Nicolò dall’associazione Facciamo Centro, in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure e la partecipazione di Arte e Moda. Due appuntamenti dedicati alla moda, alla danza, alla musica e allo spettacolo che hanno portato nel cuore di Pietra Ligure pubblico, entusiasmo e tanta voglia di vivere la piazza”.

Così il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, a nome dell’Amministrazione comunale pietrese e la presidente dell’associazione Facciamo Centro Renata Gibbone.

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