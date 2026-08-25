Narcotizza il marito per mesi per derubarlo, il gip conferma il carcere: “Rischio di nuove vessazioni”

Genova. Il gip del tribunale di Genova ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per la donna di 57 anni accusata di avere narcotizzato per mesi il marito per rubargli denaro e carte con cui fare acquisti.

La donna deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri nel corso di un’indagine lampo, si sarebbe fatta prescrivere dal medico curante il Minias, un potente sonnifero usato per il trattamento dell’insonnia cronica, che metteva poi nelle pietanze e nei dolci che serviva al marito, un uomo di 58 anni completamente ignaro di quanto stava accadendo e dei piani della moglie.

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