Non solo il campionato, via alla prelazione per gli abbonati per Spezia-Vado di Coppa

Non solo il campionato e la partita con il Campobasso, alle ore 16 di questo pomeriggio parte anche la prelazione dedicata agli abbonati per la sfida di Coppa Italia tra lo Spezia e il Vado, in programma mercoledì 2 settembre alle ore 21. La prelazione terminerà alle 23.59 del 27 agosto e dal giorno dopo saranno in vendita i biglietti a tariffa completa. Come sempre i biglietti potranno essere acquistati online tramite la piattaforma Vivaticket e nelle ricevitorie del territorio, oltre che nel botteghino del club sotto il settore Distinti.

TARIFFE PRELAZIONE

Curva Ferrovia:

Prezzo unico: 5,00 €

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