Quiliano dà il benvenuto alla nuova comandante della polizia locale: è Francesca Ferba

Quiliano ha una nuova comandante della polizia locale: è la dott.ssa Francesca Ferba, nominata con provvedimento dell’11 agosto 2026 quale titolare, per un periodo di tempo determinato, dell’incarico di Elevata Qualificazione per il Settore V – Vigilanza, Servizi di Polizia Locale, Notifiche, Trasporti e Segnaletica.

L’arrivo della nuova comandante si inserisce nell’ambito della convenzione tra i Comuni di Quiliano e Savona per la gestione dei servizi che comportano l’esercizio delle funzioni di Polizia Locale. La gestione associata è finalizzata a garantire una presenza coordinata per la sicurezza dei territori convenzionati, inclusa la gestione delle emergenze di protezione civile, ed una migliore gestione delle risorse umane disponibili, in particolare mediante l’utilizzo di personale di polizia locale specializzato, nonché ad attività amministrative atte a creare le migliori economie di scala. L’accordo convenzionale per la gestione dei servizi di polizia locale ricopre una durata di cinque anni.

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