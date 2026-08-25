Rimpatriata santerenzina della classe del 1956

Si conoscono dai tempi dell’asilo, che era in viale della Vittoria, gestito dalle suore, e nel cortile, in una nicchia nel muro che voleva simulare una piccola grotta, c’era una madonnina che sorrideva e li guardava correre, ridere, urlare, giocare. Poi le elementari, le medie, sempre insieme. Con le superiori e gli anni successivi molti si persero di vista. Gli studi, il lavoro, la vita li sparpagliarono in altri paesi, altre città, altre nazioni… Qualche mese fa, compiuti i settant’anni, a qualcuno, o meglio: a qualcuna, perché le ragazze, anche âgé, hanno una marcia in più, venne in mente di provare a promuovere una “rimpatriata”.















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