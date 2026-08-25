San Terenzo dice addio ad Alfredo Lupi, memoria storica del territorio

Si è spento a 88 anni Alfredo Lupi – conosciuto anche come Sio Ca’ -, di San Terenzo, memoria storica del territorio e gran conoscitore delle sue vicende e tradizioni. Ex consigliere comunale, socio dell’Università delle Tre Età, con i suoi articoli a firma Sio Ca’ ha collaborato al mensile Lerici In. “Ho appreso con tristezza della scomparsa di Alfredo Lupi, Sio Cà, figura di riferimento per la nostra comunità: consigliere comunale e memoria storica e culturale della tradizione di San Terenzo e dell’intero comune di Lerici. Ricordo con affetto le sue considerazioni e i suoi preziosi consigli, sempre intrisi di passione, sensibilità e autentico amore per il paese. Un abbraccio”, ha scritto in un post Marco Russo, sindaco di Lerici. Un ricordo è giunto anche dal Partito democratico lericino: “Il Circolo del Partito Democratico del Comune di Lerici si stringe con profonda commozione al dolore della famiglia e dell’intera comunità per la perdita del caro Alfredo Lupi – Sio Cà – si legge nel post diffuso dal circolo -. Con lui se ne va un pezzo di storia locale, un santerenzino doc che ha vissuto e amato il nostro territorio con una passione civile autentica e un attaccamento profondo alle proprie radici, ultimo testimone di una famiglia profondamente legata alla vicenda politica e sociale del nostro comune ed in particolare di San Terenzo. Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze da parte del Circolo Pd del Comune di Lerici”.

L’ultimo saluto ad Alfredo Lupi si terrà giovedì 27 agosto davanti alla chiesa di San Terenzo, dove avrà luogo una benedizione.

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