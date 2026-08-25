‘Santa’: Fabio Ciofini e Lucia Napoli in un concerto per voce e organo

Dall’ufficio stampa di “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”

Fabio Ciofini e Lucia Napoli in un concerto per voce e organo a Villa Durazzo, Santa Margherita Ligure, martedì 1 settembre. Per il secondo anno consecutivo, Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure diventerà sede di un concerto del Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, organizzato dall’Associazione Socio-Musico-Culturale Rapallo Musica ETS. Al centro della serata di martedì 1 settembre alle 18.30 lo strumento (un organo portativo a canne, per l’occasione) e la voce, con l’esibizione di Lucia Napoli, mezzosoprano, e Fabio Ciofini all’organo.

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