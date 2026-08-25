‘Santa’: torrenti e fossati, al via la pulizia in vista dell’autunno

In vista dell’arrivo dell’autunno, il Comune di Santa Margherita Ligure ha in programma una serie di interventi di manutenzione e pulizia dei torrenti e dei fossati del territorio. I sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali a inizio agosto, infatti, hanno evidenziato la presenza di vegetazione, piante morte, tronchi e altro materiale accumulato lungo gli alvei, gli argini e le aree vicine ai corsi d’acqua. Una situazione che, in caso di piogge intense, potrebbe ostacolare il regolare deflusso dell’acqua e aumentare il rischio di esondazioni.

Gli interventi interesseranno diverse zone della città, tra cui Paraggi, con il Torrente dell’Acqua Morta e il Rio Fiore, il Torrente San Siro, il Torrente Nozarego, il Torrente Magistrato, i fossi della Baiucca e di Cassanello, il Fosso Mortero, il Fosso di Santa Barbara e i fossati di Fonte del Diavolo e Villa Troglio. Sono previste attività anche in altre aree, tra cui San Lorenzo della Costa.

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