Scontro tra auto e motocicletta, muore un adolescente ad Ameglia

Tragedia in Val di Magra dove un adolescente è morto in uno scontro stradale avvenuto attorno alle 19. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia locale di Ameglia. L’impatto è avvenuto in via Alta, all’incrocio con via Poggio Scaffa, tra un’auto e una motocicletta, in sella alla quale viaggiava il ragazzo, 17 anni originario di Luni, che ha perso la vita. I soccorritori del 118, giunti sul posto con l’automedica Delta 2 insieme ai militi della Croce Rossa di Ameglia, hanno tentato a lungo di stabilizzare il giovane, ma per il diciassettenne non c’è stato nulla da fare.

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