Si amplia il parterre di “Percorsi”, ci sarà anche Greta Cristini

Si arricchisce di una nuova protagonista la serata inaugurale della settima edizione di “Percorsi”, rassegna culturale organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con Ad Eventi, quest’anno dedicata al tema “Frontiere”. L’apertura di giovedì 27 agosto (21.30, piazza della Pace) vedrà infatti, accanto all’annunciato ospite Antonio Caprarica – che in dialogo con Filippo Lubrano presenterà il suo libro Il bullo. Come Donald Trump ha distrutto l’Occidente -, la presenza di Greta Cristini, studiosa di geopolitica e analista di scenari internazionali, che contribuirà al confronto sui temi della serata, dedicata all’evoluzione degli equilibri globali e all’impatto della presidenza Trump sul mondo occidentale. Specializzata nell’analisi geopolitica e nella lettura dei fenomeni che stanno trasformando gli equilibri globali, dal marzo 2022 Cristini segue sul campo la guerra russo-ucraina con lunghe permanenze nelle aree di conflitto; nell’ottobre 2023 ha lavorato per oltre un mese fra Israele e Territori palestinesi per raccontare la guerra in Medio Oriente, scrivendo per testate come Limes, Il Messaggero, Huffington Post e svolgendo collegamenti per trasmissioni di Rai, Mediaset, La7 e del Gruppo Gedi.

“Abbiamo scelto di aprire questa settima edizione con un confronto particolarmente significativo rispetto al tema delle ‘Frontiere’ – dichiara la sindaca di Santo Stefano, Paola Sisti –. La geopolitica ci mette infatti di fronte a confini che cambiano continuamente, a nuovi equilibri e a sfide che riguardano direttamente il nostro modo di guardare al mondo. La presenza di Antonio Caprarica e Greta Cristini, insieme a Filippo Lubrano, rende ancora più ricco un appuntamento che vuole offrire al pubblico strumenti diversi per comprendere la complessità del presente».

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