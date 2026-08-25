Spiagge di Fiumaretta e Bocca di Magra fruibili dopo l’ondata di detriti ma gli interventi proseguono

Sono ancora in corso ad Ameglia gli interventi programmati in emergenza dopo l’allerta meteo arancione di venerdì e la successiva mareggiata, che hanno lasciato lungo il litorale, sulle scogliere e nel tratto terminale del Magra un eccezionale accumulo di legname e detriti. Le operazioni si sono concentrate fin dalle prime ore sulle situazioni considerate più urgenti, a partire dalle spiagge libere di Bocca di Magra e Fiumaretta. “Appena finita l’allerta e non appena le condizioni lo hanno consentito – spiega l’assessore alla Protezione Civile Nicolas Cervia – abbiamo svolto una serie di sopralluoghi congiunti con l’Ufficio Tecnico comunale: sul litorale ho effettuato la verifica insieme all’assessore di Fiumaretta Sara Castagna, mentre a Bocca di Magra il sopralluogo è stato svolto con la consigliera Cupido. È stato fondamentale individuare subito le criticità principali e definire le priorità di intervento, in particolare per garantire nel più breve tempo possibile la fruibilità delle spiagge libere”.















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