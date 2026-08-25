Spunta una buca vicino all’oleodotto della Nato a Vezzano: indagini in corso

Un episodio al vaglio degli inquirenti è avvenuto nella notte a Vezzano Ligure, dove qualcuno ha scavato nel terreno a pochi passi dal tracciato dell’oleodotto Nato-Pol, infrastruttura strategica per il rifornimento di carburante destinato alle basi dell’Aeronautica militare. A dare l’allarme è stato il proprietario del terreno, che ha trovato una buca profonda circa un metro e venti, terminata ad appena mezzo metro dalla conduttura. Sul posto sono stati lasciati un piccone, una pala e alcuni biglietti scritti in arabo, tra cui uno con il versetto 255 della seconda sura del Corano, tradizionalmente recitato come preghiera di protezione e benedizione, come riportato dal Tg1.

Sul caso stanno lavorando carabinieri e Procura. Secondo quanto appreso da fonti investigative, al momento non ci sarebbero elementi che portino verso la pista del sabotaggio. Nessuna ipotesi, tuttavia, viene esclusa dagli inquirenti, che stanno cercando di chiarire il motivo dello scavo e chi abbia raggiunto il terreno durante la notte.

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