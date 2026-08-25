Trail di Camogli e Monte di Portofino, il 27 settembre una giornata di sport nella natura

Genova. Camogli, il mare della Liguria, i sentieri del monte, le salite, le scalinate e panorami che restano negli occhi: il Trail di Camogli e Monte di Portofino è molto più di una gara. È un’esperienza pensata per chi vuole mettersi in gioco, correre in uno scenario unico e vivere una giornata di sport in uno dei borghi più iconici della Riviera.

Non è un evento solo dedicato agli atleti professionisti: il format propone infatti percorsi differenti, adatti sia a chi vuole affrontare il trail in modo più accessibile, anche camminando, sia a chi cerca una sfida tecnica, competitiva e ad alta intensità.

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