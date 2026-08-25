Zinola perde il “suo re” Romeo e lancia una sottoscrizione per realizzare una targa

Savona. Commozione a Zinola per la perdita di un “personaggio” amato da tutti: il gatto Romeo ha attraversato il ponte dell’arcobaleno e la comunità, affranta per la scomparsa del suo “Re”, ha deciso di ricordarlo con una targa da apporre sulla panchina che era solito frequentare e dove tutti potevano incontrarlo e accarezzarlo.

E’ quanto si legge sul profilo Facebook di “Savona è”, dove viene sottolineato che “Romeo era il gatto di tutti, era il gatto delle barche, non disdegnava mai di salutare con un “miao” ed era un grande coccolone. Per questo abbiamo deciso di aprire una sottoscrizione per la produzione di una targa in sua memoria”.

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