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A Genova riemerge il ritratto di Julia Lavarello Anselmo, capolavoro perduto di Vincenzo Irolli

A Genova riemerge il ritratto di Julia Lavarello Anselmo, capolavoro perduto di Vincenzo Irolli

Generico agosto 2026

Genova. Il monumentale Ritratto di Julia Lavarello Anselmo, eseguito da Vincenzo Irolli nel 1907, sarà presentato per la prima volta al pubblico nella mostra Argentina–Genova andata/ritorno, allestita alla GAM – Galleria d’Arte Moderna dal 6 settembre al 30 novembre.

L’esposizione nasce dalla riscoperta di un’opera fino a oggi inedita appartenente alla Collezione Giorgio Baratti e da una ricerca storico-artistica condotta tra Italia e Argentina, che restituisce alla città di Genova un capolavoro della pittura italiana del primo Novecento e una pagina dimenticata della storia privata internazionale.

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