Tragico ritrovamento in un appartamento del centro città dove un anziano è stato rinvenuto privo di vita nel primo pomeriggio di oggi. Sul posto sono stati attivati, dai vicini, la Croce rossa della Spezia e i Vigili del fuoco: una volta aperta la porta è stata fatta l’amara scoperta. L’anziano, spezzino di 82 anni, era a letto esanime. Il decesso risalirebbe a diversi giorni fa. Presenti anche le forze dell’ordine per tutti gli accertamenti di rito.

The post Anziano trovato morto nel suo appartamento: tragedia in centro città appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com