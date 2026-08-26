Bagno di folla alla Morin per Silvia Salis alla Festa dell’Unità: “Genova dimostra che il centrosinistra può vincere”

“Abbiamo vinto la scommessa di riportare in centro la Festa provinciale dell’Unità. Grazie a tutti i volontari per questi giorni”. Le prime parole della serata forse più importante della festa dei ‘dem’ spezzini sono di, per una sera nell’insolita veste di moderatore-intervistatore. Si parte con il giornalistache racconta il suo “, aprendo di fatto la serata della Morin davanti a una platea che di fatto riempie totalmente lo spazio concesso con tanta gente in piedi, pronta all’ascolto: “Quando ti trovi di fronte a tanta gente come questa sera ti viene da pensare che questo Paese ha ancora una speranza. Questo libro non è un’invettiva contro Giorgia Meloni, mi interessava incrociare la sua vicenda con quella del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il titolo riflette esattamente questo proposito”. Giannini, che oggi è editorialista di Repubblica dopo aver diretto “La Stampa” riparte dall’assalto Capitol Hill del 2021, che spiega anche il senso del titolo del libro, ma soprattutto motiva la sua necessità di scrivere un editoriale dopo la reazione di Meloni e Salvini a quella vicenda “perché sé queste destre sono quelle chiamate a guidare il Paese dobbiamo preoccuparci”.

Davanti al centrosinistra spezzino, nei vertici apicali così come nei militanti e semplici elettori, il discorso scivola presto su Vannacci e sulla X Mas alla Spezia: “Meloni è figlia dell’avventura missina, è stata una militante del Fronte della Gioventù e oggi adotta la stessa strategia usata nel dopo guerra di Almirante: non restaura ma non rinnega – spiega Giannini ricordando la recente intervista rilasciata dalla premier al New York Times -. È figlia di quella storia ma anche della lunga stagione populista italiana: Berlusconi riportó il populismo dall’alto: la sua parabola finì poi male nel 2011”. La cronistoria prosegue con Grillo e Salvini che portarono avanti un altro tipo di populismo rispetto al fondatore di Forza Italia, prima e dopo un governo tecnico “altro brodo di cultura per il populismo che non avevamo ancora provato, quello di Giorgia Meloni e ora Vannacci. Siamo nell’anomalia fino al collo”. Giusto il tempo di scaldare l’ambiente che tocca a Silvia Salis che saluta in platea Raffaella Paita e Roberta Pinotti ricordando i tempi di giovane atleta al centro sportivo “Montagna”. Parla di aspetti nazionali, volutamente con il piglio di un amministratore locale: “Levare risorse che arrivano dal centro obbliga i comuni a consumare il proprio capitale politico. La coperta è sempre più corta ed è sulle spalle degli enti locali; guarda caso le grandi città metropolitane in Italia sono amministrative del centrosinistra e le seconde file del governo sono sempre ad attaccare su responsabilità che non riguardano le responsabilità dei comuni”. Poi su Genova, sul “testimone” raccolto, su Amt, la società del trasporto pubblico di Genova: “Cerchiamo di mettere a posto quello che abbiamo trovato. A partire da un trasporto pubblico agonizzante quando invece ci era stato venduto come un gioiellino”.













