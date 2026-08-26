Bucci in visita nel Tigullio: focus su commercio, promozione del turismo e artigianato

Tigullio. Sviluppo del commercio, promozione del turismo e sostegno alle imprese artigiane: sono questi alcuni degli argomenti affrontati oggi nel corso della visita del presidente della Regione Marco Bucci nel Tigullio.

A Rapallo, dopo l’incontro con la sindaca Elisabetta Ricci e l’amministrazione comunale, si è svolto un dibattito aperto ai cittadini e un sopralluogo tra le principali via della città. Tra i temi trattati durante l’incontro con l’amministrazione, lo stato della strada per il Santuario di Montallegro e il supporto alla revisione e manutenzione della funivia, i progetti finalizzati al miglioramento della viabilità come il tunnel di collegamento con Santa Margherita e il tunnel della Val Fontanabuona e il potenziamento dell’ospedale di Rapallo.

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