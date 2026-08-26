Calcio, il LIVE del Memorial Riccardo Zizzini: a confronto Carcarese, Cengio e Savona

Carcare. Torna al Corrent l’appuntamento d’agosto con il Memorial Riccardo Zizzini e anche l’edizione 2026 vedrà a confronto i padroni di casa della Carcarese con Cengio e Savona.
Inizio programmato alle ore 20:00, quando scenderanno in campo Cengio e Savona, durata dei match 45’. Dopo una breve pausa, alle 21:00 la perdente della prima sfida se la vedrà con la Carcarese che successivamente affronterà la vincente (ore 22:00).
Il triangolare vedrà due categorie a confronto: l’Eccellenza di Carcarese e Savona che potrebbero già affrontarsi ai quarti di Coppa Italia in caso di vittoria nella doppia sfida rispettivamente con Molassana e Cairese (l’andata andrà in scena questo weekend), mentre il Cengio del figlio di Riccardo, Marco Zizzini, milita in Prima Categoria.