Carburanti: sul gasolio taglio delle accise fino al 5 settembre, poi contributi in base al reddito

Roma. Nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri che oggi ha approvato il decreto legge per estendere la misura fino al 5 settembre. Il costo del provvedimento si aggirerebbe intorno ai 130 milioni di euro.
Dopo la scadenza, secondo quanto riportano le agenzie di stampa, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, “selettivi sulla base del reddito”. La strategia, anticipata ieri da fonti di Palazzo Chigi, è stata confermata durante il Cdm di oggi, come riferiscono diverse fonti. Le forme di queste misure verranno valutate in questi giorni.