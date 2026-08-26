Chiavari: disinfestazione urgente per caso di West Nile, le disposizioni

Disinfestazione urgente a Chiavari, in corso Colombo, a seguito della segnalazione di un caso di infezione da virus West Nile in una persona che ha soggiornato in città. Nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 agosto, dalle 4 alle 6, si svolgerà l’intervento contro la zanzara comune, vettore del virus. La disinfestazione, affidata da ATS Liguria alla Cooperativa Sociale Il Rastrello, interesserà un raggio di 100 metri dal civico 127 di corso Colombo, dove la persona ha soggiornato, e l’area alberata nelle adiacenze del Porto Turistico.

Per quanto riguarda le disposizioni rivolte ai residenti e alle attività presenti nella zona interessata, durante il trattamento sarà necessario chiudere porte e finestre, ritirare l’eventuale biancheria stesa e mettere al riparo gli animali domestici. Bisognerà inoltre proteggere orti, frutta e verdura, mentre mobili e giochi per bambini lasciati all’esterno dovranno essere puliti dopo l’intervento. I cittadini sono inoltre invitati a eliminare possibili ristagni d’acqua da sottovasi, recipienti e altri contenitori, per limitare la presenza delle zanzare. Sul sito del Comune sono disponibili tutte le informazioni sull’intervento e le indicazioni da seguire per residenti e attività della zona interessata.

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