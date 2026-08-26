Chiusura temporanea per l’ascensore pubblico inclinato dalle 10 alle 17 di giovedì 27 agosto

Il Comune della Spezia comunica che nella giornata di domani, giovedì 27 agosto, l’ascensore pubblico inclinato che collega via XX Settembre a via XXVII Marzo resterà temporaneamente chiuso, dalle 10 alle 17, per consentire la realizzazione di una nuova infrastruttura in fibra ottica di collegamento tra il Museo Etnografico/Diocesano e il Castello San Giorgio.
Al termine delle operazioni sarà ripristinato il regolare funzionamento dell’impianto e l’ascensore tornerà ad essere fruibile dagli utenti, secondo il consueto orario di servizio.
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