Cordoglio per la scomparsa di Cidale, il vescovo: “Testimone di vita”. Paita: “Dolore profondo”

Il vescovo dioceano Luigi Ernesto Palletti ha diffuso un messaggio di cordoglio per la scomparsa Jacopo Cidale, il collega giornalista di Tele Liguria Sud mancato nelle scorse ore a soli 32 anni. “Appresa la notizia della morte Jacopo Cidale desidero esprimere alla famiglia e alla redazione di Tele Liguria Sud le mie più sentite condoglianze – le parole del vescovo Palletti -. Con una assidua perseveranza Jacopo ha collaborato in tutti questi anni con questa televisione diocesana e, anche se segnato in modo grave dalla malattia, non è venuto meno nel suo impegno, dando testimonianza di perseveranza e di attaccamento e divenendo in tal modo un testimone di vita. Per lui un particolare ricordo in modo soprattutto nella celebrazione dell’Eucaristia”.

Un messaggio giunge anche dall’on. Raffaella Paita. “Profondo cordoglio per la scomparsa di Jacopo Cidale, attento e instancabile collaboratore di Teleliguria Sud, che con grande abnegazione ha sempre dedicato tempo ed energie alla nostra città attraverso il suo lavoro nell’emittente – scrive la parlamentare spezzina -. Per chiunque lo chiamasse, Jacopo c’era sempre: energico, positivo, pronto a raccontare una notizia e, soprattutto, desideroso di rendersi utile. Per chi, tra noi di Italia Viva – e siamo tanti – ha avuto l’onore e il piacere di conoscerlo, la sua scomparsa è un dolore profondo. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e a tutta la comunità di Teleliguria Sud”.

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