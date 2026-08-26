Crocefieschi senza linea telefonica, nuovo disservizio sulla rete Tim. Il sindaco: “Inaccettabile”

Crocefieschi. “Per la seconda volta in meno di sei mesi, Crocefieschi si ritrova sostanzialmente isolata a causa dell’ennesimo grave disservizio sulla rete Tim, che ha lasciato il territorio comunale senza linea telefonica fissa e mobile”. A comunicarlo è il sindaco Filippo Bassignana che definisce la situazione “semplicemente inaccettabile”.

“Non siamo più di fronte a un episodio isolato o a un inconveniente tecnico occasionale − aggiunge Bassignana − quando un intero paese viene lasciato nuovamente senza comunicazioni nel giro di pochi mesi, siamo davanti a un problema serio di affidabilità di un servizio essenziale. In un Comune dell’entroterra, dove la telefonia non è soltanto uno strumento di comunicazione ma rappresenta un presidio fondamentale per cittadini, anziani, attività economiche, uffici pubblici e soprattutto per la gestione delle emergenze, lasciare un territorio senza rete fissa e mobile significa creare un problema concreto di sicurezza”.

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