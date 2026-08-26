Cus Genova e Unige, tre tesserati del Karate Club Savona agli Europei universitari

Genova. Per l’Università di Genova e il CUS Genova si avvicina una nuova esperienza sportiva internazionale. Dall’8 al 16 settembre, infatti, una delegazione universitaria ligure sarà impegnata a Tirana, in Albania, agli EUC Combat Sports, ovvero gli Europei Universitari EUSA dedicati agli sport da combattimento, con la partecipazione delle selezioni di taekwondo e karate.

Negli ultimi due anni il movimento universitario ligure degli sport da combattimento ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano sia a livello nazionale sia internazionale. Ai Campionati Nazionali Universitari la selezione di taekwondo ha confermato la propria competitività con risultati di assoluto rilievo: dopo le sette medaglie conquistate ad Ancona nel 2025, la selezione di UNIGE e CUS Genova ha ulteriormente consolidato il proprio percorso in Piemonte Orientale, chiudendo con cinque medaglie e il primo posto nel medagliere dei combattimenti. A questi risultati, per quanto riguarda il karate, si è aggiunto anche il bronzo conquistato da Gabriele Braja, ulteriore conferma della crescita dell’intero movimento universitario ligure.

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