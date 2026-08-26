Dieci anni di Animal health law. Rete Izs: “Più capacità di anticipare i rischi, ora investire in capitale umano e ricerca”

A dieci anni dalla sua adozione, l’Animal Health Law rappresenta il quadro normativo di riferimento dell’Unione europea per la prevenzione e il controllo delle malattie animali. Il Regolamento Ue 2016/429 ha riunito in un unico sistema una normativa costruita nel corso di oltre cinquant’anni, rafforzando un approccio fondato su prevenzione, sorveglianza epidemiologica e valutazione del rischio. In Italia, un ruolo centrale nella sua attuazione è svolto dalla Rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che contribuisce a tradurre i principi dell’AHL in un modello sempre più integrato secondo l’approccio One Health.

“L’Animal Health Law può essere considerata una riforma sostanzialmente riuscita. Il valore aggiunto specificamente italiano – commenta Giorgio Varisco, direttore generale dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna – risiede nella preesistenza di una Rete di enti sanitari pubblici a competenza tecnico-scientifica diffusa sul territorio, che ha consentito al nostro Paese di recepire l’AHL non come mero adempimento amministrativo, ma come occasione di rafforzamento di un modello – quello della Rete IZS – come un unicum nel panorama sanitario europeo. Il decennio ha visto la Rete transitare da un ruolo prevalentemente esecutivo a quello di soggetto abilitante delle politiche sanitarie: i Centri di Referenza Nazionale hanno assunto una funzione di interfaccia tecnico-scientifica diretta con la Commissione Europea, con le organizzazioni internazionali e le autorità di altri Stati membri. In questo senso, l’AHL ha agito da moltiplicatore di una funzione che la Rete già possedeva. Sul piano organizzativo, la sostenibilità delle risorse umane ed economiche della Rete rispetto al carico emergenziale ricorrente resta la criticità di sistema più rilevante: un modello che ha dimostrato eccellenza operativa richiede, per essere mantenuto nel tempo, investimenti coerenti in personale specializzato, non solo di infrastrutture tecnologiche”.

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