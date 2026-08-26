Ex area Ip, la bonifica del subdistretto 4B entra nella fase dei collaudi

La bonifica dell’area dell’ex raffineria Ip si avvicina a una nuova fase: quella delle verifiche e del collaudo delle opere realizzate nel subdistretto 4B. Il Comune della Spezia ha infatti impegnato 24.760 euro in favore di Arpal per accertare la corretta esecuzione degli interventi previsti dal progetto. L’operazione rientra nel programma Pnrr dedicato alla bonifica dei cosiddetti “siti orfani” e ha un valore complessivo invariato di oltre 7,6 milioni di euro, interamente finanziato con risorse statali. Il progetto di fattibilità era stato approvato dalla giunta nell’ottobre 2024 per un importo iniziale di circa 6,47 milioni di euro.

I lavori sono stati affidati nel marzo 2025 al raggruppamento temporaneo composto da Hexa Green, mandataria, e Ireos, per un importo iniziale di 4,38 milioni di euro oltre Iva e oneri. Il contratto è stato firmato il 4 giugno dello stesso anno. Durante l’esecuzione, però, si è reso necessario intervenire più volte sul progetto. Una prima variante, approvata nell’aprile 2026, ha comportato un incremento contrattuale di oltre 1,25 milioni di euro. A giugno è arrivata una seconda variante, per ulteriori 1,28 milioni, legata soprattutto alla necessità di effettuare lavorazioni aggiuntive emerse dalla campagna di caratterizzazione dei poligoni T80 e T82, finalizzata a verificare l’effettivo stato di contaminazione dell’area.

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