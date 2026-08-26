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Giornate della cura del territorio, sul lungomare di Pegli il secondo round di interventi straordinari

Giornate della cura del territorio, sul lungomare di Pegli il secondo round di interventi straordinari

Generico agosto 2026

Genova. Ripristino dei tratti sconnessi di pavimentazione, spazzamento e lavaggio a caldo della passeggiata, cura delle aree verdi con la contestuale rimozione dei rifiuti. Sono i risultati più significativi dell’intervento congiunto che Amiu e Aster hanno svolto nei giorni scorsi sul Lungomare di Pegli, per il secondo appuntamento delle Giornate della cura del territorio dedicate alle passeggiate a mare.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Genova, rientra in un ciclo di appuntamenti periodici organizzati dall’amministrazione per il miglioramento capillare della vivibilità urbana attraverso azioni coordinate e straordinarie, in aggiunta ai servizi di manutenzione ordinaria.

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