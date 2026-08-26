Giornate della cura del territorio, sul lungomare di Pegli il secondo round di interventi straordinari

Genova. Ripristino dei tratti sconnessi di pavimentazione, spazzamento e lavaggio a caldo della passeggiata, cura delle aree verdi con la contestuale rimozione dei rifiuti. Sono i risultati più significativi dell’intervento congiunto che Amiu e Aster hanno svolto nei giorni scorsi sul Lungomare di Pegli, per il secondo appuntamento delle Giornate della cura del territorio dedicate alle passeggiate a mare.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Genova, rientra in un ciclo di appuntamenti periodici organizzati dall’amministrazione per il miglioramento capillare della vivibilità urbana attraverso azioni coordinate e straordinarie, in aggiunta ai servizi di manutenzione ordinaria.

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