Giovani e nuove opportunità per crescere. Incontro pubblico a cura del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua

Varazze. Un incontro aperto alla cittadinanza dedicato ai programmi giovanili del Rotary e alle opportunità di partecipazione per i più giovani di età compresa tra 12 e i 18 anni. Domani, 27 agosto alle 20 e 45.

Il confronto partirà da un messaggio semplice: offrire ai giovani occasioni concrete per sviluppare leadership e responsabilità, imparare a lavorare in squadra, creare amicizie e relazioni positive, mettersi al servizio della comunità e acquisire competenze utili nel tempo. “L’obiettivo del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua – ci spiega il suo presidente, Alberto Agnese – è arrivare, nei prossimi giorni, alla costituzione dell’Interact Club Varazze Riviera del Beigua, rivolto a giovani dai 12 ai 18 anni per capire che cosa significa oggi offrire a ragazze e ragazzi occasioni concrete per crescere, mettersi alla prova, lavorare insieme e costruire relazioni positive”.

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