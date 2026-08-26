“In memoria di Fabio” e “Sagra del panigaccio”, due serate di raccolta fondi con la Polisportiva Romito Magra

La Polisportiva Romito Magra organizza due serate di raccolta fondi, in programma venerd 28 e sabato 29 agosto nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale di Romito. Venerdì sarà la volta della quarta edizione di “In memoria di Fabio2, organizzata in collaborazione con Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amotrofica), a cui sarà devoluto l’intero incasso; la serata prevede una cena (su prenotazione) a base di ravioli e sgabei (28 euro). L’indomani invece toccherà alla “Sagra del panigaccio”, appuntamento promosso per finanziare le attività della Polisportiva; nell’occasione sarà proposto un menù con testaroli e panigacci (25 euro, gradita prenotazione). Maggiori informazioni e contatti nella locandina a fine articoli.

Sul fronte calcistico, nella stagione 2026/27 la Poliportiva Romito sarà impegnata con la prima squadra nel campionato di Seconda categoria, prenderà parte al campionato di calcio a 5; a questo si aggiunge il calcio giovanile, con i primi calci. Completa il quadro la ripresa del basket a livello giovanile, alla palestra “Guido Rossa”, data in gestione alla società dal Comune di Arcola.















» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com