Interviste “impossibili” a Napoleone, Mary Shelley e Labindo tra Sarzana, Lerici e Bagnone: i Comuni si fanno avanti con il ministero

Oltre mezzo secolo fa la seconda rete radiofonica della Rai mandò in onda Le interviste impossibili, programma curato da Lidia Motta che vide alcun fra i maggiori nomi della cultura italiana — da Italo Calvino a Umberto Eco, da Giorgio Manganelli a Leonardo Sciacia, da Alberto Arbasino a Edoardo Sanguineti — intervistare e dialogare con una serie di personaggi storici, interpretati da attori quali Carmelo Bene, Salvo Randone, Romolo Valli, Adriana Asti, Mario Scaccia, Paolo e Lucia Poli, Giorgio Albertazzi, lo spezzino Eros Pagni. Due cicli – il primo andato in onda nel 1974, il secondo nel ’75 – che ridiedero voce a innumerevoli figure del passato, da Nerone a Picasso, da Attila alla Beatrice Dantesca, dall’uomo di Neanderthal a Napoleone, da Cesare a Freud, solo per citarne una piccola parte.

Come mai questa incursione nella radio che fu? Perché ora un progetto, denominato “Cantiere Ottocento. Le interviste impossibili del crocevia”, intende riprendere il formato de Le Interviste impossibili e portarlo nei teatri di Impavidi di Sarzana, Astoria di Lerici e Quartieri di Bagnone (Ms). Capofila dell’iniziativa è il Comune di Sarzana, affiancato, in qualità di associati, dai Comuni di Lerici e Bagnone. Per concretizzare il progetto, gli enti sono pronti a partecipare – la candidatura partirà la prossima settimana – al bando “Cultura nei piccoli comuni”, lanciato lo scorso giugno dal ministero della Cultura “al fine di valorizzare e promuovere progetti culturali nei comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti”, come si legge nella pagina dedicata al bando, attraverso il quale si possono ottenere contributi massimi di 130mila euro e comunque non superiori all’80 per cento dei costi ammissibili indicati nel quadro economico di progetto, con i soggetti beneficiari chiamati a cofinanziare la quota restante.

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